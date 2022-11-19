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В ISW пояснили, які проблеми у РФ викличе нова хвиля мобілізації

19 листопада, 2022 субота
12:29
війна з Росією мобілізація рф солдати орки

У Росії готуються продовжувати приховану мобілізацію навіть під час осіннього призову, що, імовірно, призведе до перевантаження апарату формування ЗС РФ і зашкодить підготовці військових

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що президенту Росії Володимиру Путіну нема потреби підписувати указ про офіційне припинення мобілізації. Утім продовження прихованої мобілізації та підготовка до другої хвилі мобілізації із поточним осіннім призовом можуть мати погані наслідки для ЗС РФ. Так, вважають в ISW, це може призвести до значного навантаження на й без того переобтяжений російський апарат формування ЗС РФ. 

"Очевидно, що російська влада ніколи повністю не припиняла мобілізаційних зусиль, а це означає, що обмежена кількість мобілізованих новобранців усе ще змушена проходити систему навчання в той самий час, коли призовники проходять власний цикл підготовки", - зазначають в ISW.

Це, на думку аналітиків, імовірно, ще більше знизить якість навчання як мобілізованих солдатів, так і військовозобов'язаних.

Також повідомляється, що 18 у російських телеграм-каналах почали поширювати світлину повістки про призов, яку отримав мешканець Санкт-Петербурга. У документі сказано, що чоловікові нібито необхідно з'явитися за мобілізацією в січні 2023 року попри заяви президента РФ Володимира Путіна про завершення часткової мобілізації.

Крім того, російські блогери-націоналісти додатково поширювали інформацію про те, що в грудні 2022 - січні 2023 розпочнеться загальна мобілізація.

Також 18 листопада російськими журналістами було опубліковане розслідування, де зазначають, що держструктури та підприємства продовжують відправляти своїх працівників на різні навчальні програми та мобілізаційні навчальні курси. Таким чином вони здійснюють підготовку своїх працівників до мобілізації.

Ще одне видання написало, що Одинцовський гарнізонний військовий суд Московської області ненавмисно підтвердив, що попри формальне завершення, мобілізація все ще триває. Зазначають, що 13 листопада суд звинуватив мобілізованого у побитті свого командира "під час виконання ним обов’язків військової служби або у зв’язку з виконанням цих обов’язків у період мобілізації". Це, на думку аналітиків, свідчить про те, що суд діяв на юридичній основі та що мобілізація все ще триває.

  • 17 листопада в ISW пояснили, чому війська РФ вразливі на лівому березі Дніпра.

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російська армія
мобілізація
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