Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Українська влада давно дала зрозуміти, що контрнаступ ЗСУ буде серією поступових і послідовних наступальних дій, а зовсім недавно висловили спостереження, що поточні операції не є основним напрямом планування контрнаступу України.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що недоцільно вимірювати успіх військових дій "тільки кілометрами чи кількістю звільнених населених пунктів".

Експерти ISW зазначають, що нинішні дії українських військ можуть мати різні цілі. ЗСУ можуть провести кілька наступальних операцій на всьому театрі воєнних дій, щоб поступово виснажити окупантів та створити умови для майбутнього головного удару. Аналітики наголошують, що втрати неминучі з обох боків, але ретельне оперативне планування українського командування, ймовірно, спрямоване на те, щоб пом'якшити та збалансувати ці умови контрнаступу.

В Інституті наголошують, що загальний повільніший, ніж очікувалося, темп українських контрнаступальних операцій не свідчить про наступальний потенціал України, і українські сили, ймовірно, успішно створюють умови для майбутніх основних зусиль.