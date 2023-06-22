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В ISW припускають, що ЗСУ успішно створюють умови для головного удару контрнаступу

22 червня, 2023 четвер
03:57
Війна з Росією Військово-морські сили захопили в полон 11 окупантів під час контрнаступу на Херсонщині

ЗСУ, ймовірно, успішно створюють умови для основного удару, попри повільніший, ніж очікувалося, темп українського контрнаступу

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Українська влада давно дала зрозуміти, що контрнаступ ЗСУ буде серією поступових і послідовних наступальних дій, а зовсім недавно висловили спостереження, що поточні операції не є основним напрямом планування контрнаступу України.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що недоцільно вимірювати успіх військових дій "тільки кілометрами чи кількістю звільнених населених пунктів".

Експерти ISW зазначають, що нинішні дії українських військ можуть мати різні цілі. ЗСУ можуть провести кілька наступальних операцій на всьому театрі воєнних дій, щоб поступово виснажити окупантів та створити умови для майбутнього головного удару. Аналітики наголошують, що втрати неминучі з обох боків, але ретельне оперативне планування українського командування, ймовірно, спрямоване на те, щоб пом'якшити та збалансувати ці умови контрнаступу.

В Інституті наголошують, що загальний повільніший, ніж очікувалося, темп українських контрнаступальних операцій не свідчить про наступальний потенціал України, і українські сили, ймовірно, успішно створюють умови для майбутніх основних зусиль.

  • Нагадаємо, увечері 21 червня президент України Володимир Зеленський охарактеризував ситуацію на фронті: "На Півдні є наш рух уперед, на Сході – тримаємо оборону".
  • А полковник СБУ Роман Костенко заявив, що ЗСУ в наступі втрачають менше техніки, ніж ворог в обороні.
Контрнаступ ЗСУ
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