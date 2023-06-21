"На Півдні є наш рух уперед, на Сході – тримаємо оборону": Зеленський розповів про поточну ситуацію на фронті
Президент України Володимир Зеленський поділився оперативною ситуацією з фронту станом на вечір середи, 21 червня
Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.
"Перше. Фронт. Жорсткі бої. Південь – знищуємо ворога. Донеччина – знищуємо ворога. Купʼянський напрямок – хоч би що там планували російські терористи, знищимо ворога. На Півдні є наш рух уперед. Дякую, воїни! На Сході – тримаємо оборону. І особливо вдячний, хлопці, за кожен збитий російський вертоліт. Кожне таке збиття – важливе", - йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського.
- Удень 21 червня російська армія намагалася наступати у напрямках Новомихайлівки, Вугледара, Сєверного, Первомайського й Мар’їнському, проте ЗСУ відбили атаки.
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