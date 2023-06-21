Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Перше. Фронт. Жорсткі бої. Південь – знищуємо ворога. Донеччина – знищуємо ворога. Купʼянський напрямок – хоч би що там планували російські терористи, знищимо ворога. На Півдні є наш рух уперед. Дякую, воїни! На Сході – тримаємо оборону. І особливо вдячний, хлопці, за кожен збитий російський вертоліт. Кожне таке збиття – важливе", - йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського.