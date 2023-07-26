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Війна з Росією: хроніка
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В ISW відзначили тактично важливі успіхи ЗСУ біля Бахмута і просування на інших напрямках

26 липня, 2023 середа
05:08
Війна з Росією

Українські військові продовжували контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту і просунулися вперед, а в районі Бахмута також досягли тактично важливих успіхів

Таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті.

Експерти зазначають, що на кадрах з геолокацією, опублікованих 25 липня, видно, що Сили оборони України досягли тактично важливих успіхів на південь від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

У Генштабі ЗСУ повідомили, що бійці вели наступальні операції на:

  • Бахмутському,
  • Мелітопольському (захід Запорізької області)
  • та Бердянському (прикордонний район Запорізької та Донецької областей) напрямках.

Українські джерела повідомляли, що Сили оборони просунулися на 750 метрів у напрямку Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки), а російські джерела стверджували, що ЗСУ трохи просунулися на захід від Оріхова.

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, російські війська зазнають втрат в особовому складі у 8 разів більше, ніж українські у районі Бахмута, та у 5,3 раза більше на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

В ISW звертають увагу на свої оцінки, що українські контрнаступальні операції "спрямовані на створення асиметричного градієнта виснаження, який зберігає українську військову силу" шляхом повільніших темпів територіальних просувань та звільнень земель при поступовому виснаженні у Росармії живої сили та техніки.

  • Нагадаємо, згідно з даними Генштабу ЗСУ відбили атаки росіян на Бахмутському та Авдіївському напрямках, загалом за добу відбулося понад 35 боєзіткнень.
окуповані території
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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