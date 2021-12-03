Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ В Італії чоловік намагався отримати COVID-щеплення у силіконову руку

В Італії чоловік намагався отримати COVID-щеплення у силіконову руку

3 грудня, 2021 п'ятниця
16:10
Світ вакцина

У містечку Б'єлла у регіоні П'ємонт чоловік намагався уникнути щеплення від коронавірусу та отримати дозу вакцини у силіконову руку

Про це повідомляє The Guardian.

50-річний чоловік прийшов до пункту щеплень з фальшивою рукою, але медична працівниця відразу визначила, що шкіра несправжня.

Зазначається, що він був налаштований проти щеплень, але хотів отримати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, тому вдався до такого обману.

"Я почувалася ображеною як професіонал. Колір шкіри викликав у мене підозру, тому я попросила чоловіка відкрити решту його лівої руки", - сказала медпрацівниця місцевому виданню.

Це відбулося через тиждень після того, як Італія оголосила про обмеження, які набувають чинності з 6 грудня та забороняють невакцинованим людям брати участь у низці соціальних, культурних і спортивних заходів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Італія
курйози
Вакцинація
Коронавірус
Читайте також:
ОРДЛО
2 грудня, 2021 четвер
З ОРДЛО масово виїжджають місцеві жителі на тлі загрози нової агресії РФ, - правозахисники
Наталья Диденко
2 грудня, 2021 четвер
На Україну насувається сніг і штормовий вітер, - синоптик Наталка Діденко
Ентоні Джошуа
2 грудня, 2021 четвер
Джошуа розглядає сенсаційне рішення щодо реваншу з Усиком
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.2
    Купівля 27.2
    Продаж 27.44
  • EUR
    Купівля 30.64
    Продаж 31.07
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
3 грудня
18:43
Хмарочос Merdeka 118 у Куала-Лумпурі, Малайзія
Майже 680 метрів: у Малайзії будують другий за висотою в світі хмарочос
18:36
Бельгія та Швейцарія посилюють карантинні обмеження
18:13
Олександр Марченко
"Схильний до суїциду": омбудсман заявила, що РФ внесла позначку в особову справу політв'язня Марченка без проведення експертизи
17:54
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (ліворуч)
Усик - до біса сильний боксер, - легендарний Мейвезер висловився про перемогу українця над Джошуа
17:53
Ексклюзив
Олесь Доній
Екснардеп Доній про активізацію справ щодо бізнесу Ахметова: це дурні речі, нібито для підтримки Зеленського, які грають проти нього
17:50
сепар ООС
На Донбасі окупанти шість разів порушили "режим тиші" та поранили українського військового
17:48
На Волині вивели новий сорт озимого жита: його потенційну врожайність оцінюють у 10-11 тонн з гектара
17:41
У Білорусі соцмережі "Радіо Свобода" визнали "екстремістськими"
17:33
Горст Еккель
Помер останній футболіст, який вигравав чемпіонат світу - 1954
17:22
Талібан
Таліби видали новий указ в Афганістані: забороняє насильні шлюби, але не згадує питання освіти жінок
17:17
Операція "Полісся": на Рівненщині силовики вчилися стримувати масовий прорив кордону
17:06
Ексклюзив
Віталій Кулик
Не можна перевірити інформацію про наявність громадянства США Арахамії чи Рудик, - політексперт про запит нардепа Качури
17:04
Портников
“ПолітКлуб Віталія Портникова” 3 грудня. Президент Зеленський прагне прямих переговорів з РФ: що це дасть Україні
16:57
Кулеба
Україна може стати регіональним хабом ОБСЄ з прав людини, - МЗС
16:54
Кріштіану Роналду
Я ніколи не бачив гравця його віку у такій фізичній формі, - новий тренер МЮ засипав Роналду компліментами
16:49
Белавіа
"Белавіа" скоротила половину флоту через санкції Євросоюзу
16:46
Семен Семенченко
СБУ скерувала до суду справу Семенченка
16:42
Карл Нехаммер
В Австрії визначили нового канцлера
16:41
Ексклюзив
Укрзалізниця
Небезпечна Укрзалізниця: половина залізничних колій в Україні непридатні для перевезення людей та вантажу
16:40
Верховна Рада
"Ресурсний" законопроєкт лишається заблокованим до підписання: Рада не розглянула всі постанови
16:36
Активісти протестували проти фінансових махінацій
16:29
Криптоферма на Київщині
Витратила електроенергії на 3,5 млн грн: СБУ викрила криптоферму на Київщині
16:26
книжка
"Книга року BBC - 2021": оприлюднено короткі списки номінантів
16:17
Інтерв’ю
Іван Лахтіонов
Влада постійно намагається “виправити” систему закупівель, — представник Transparency International Україна
16:03
Наріман Джелял
У Криму "суд" відхилив апеляційну скаргу на арешт активіста Джеляла, - адвокат
15:55
Гурт ТНМК випустив альбом під назвою "ВАТРА red"
15:34
Роман Яремчук
"Барселона" зібралась купити футболіста збірної України
15:28
Зорепад
Сто метеорів на годину: у грудні українці зможуть побачити зорепад Гемініди
15:25
коронавірус
На Шрі-Ланці зафіксували перший випадок штаму коронавірусу "Омікрон"
15:24
Андрій П'ятов з дружиною
Вже немає того Донецька, куди хотілося б повернутися, - дружина капітана збірної України П'ятова
15:17
Японія створила систему перевірки вакцинації за допомогою розпізнавання обличчя
15:14
окупанти на Донбасі
Окупанти розпочали новий період бойової підготовки в ОРДЛО, - розвідка
15:08
Наталка Діденко
Де в Україні 4-5 грудня чекати на дощ і мокрий сніг: прогноз Наталки Діденко
15:01
Владислав Супряга
Луческу зібрався відправити 21-річного українця в Румунію, раніше ним цікавились клуби з Італії
15:00
Українці
Населення України скоротиться до 22 млн до кінця століття , - НАН
14:47
Євген Селезньов
Я дізнаюся, хто це зняв, - футболіст Селезньов відреагував на скандальне відео, де він обматюкав одноклубника після матчу з "Динамо"
14:34
Різдвяна дивоніч: КМДА назвала тематику святкової локації на Софійській площі
14:29
вакцина
В Україні 86,8% освітян пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу
14:23
Тайсон Ф'юрі
Промоутер знайшов наступного суперника для Ф'юрі, який прагне битися з Усиком
14:10
Pfizer
Україна збільшила можливості для зберігання вакцини Pfizer: препарату вистачить на 2021-2022 роки
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV