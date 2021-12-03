В Італії чоловік намагався отримати COVID-щеплення у силіконову руку

Про це повідомляє The Guardian.



50-річний чоловік прийшов до пункту щеплень з фальшивою рукою, але медична працівниця відразу визначила, що шкіра несправжня.



Зазначається, що він був налаштований проти щеплень, але хотів отримати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, тому вдався до такого обману.



"Я почувалася ображеною як професіонал. Колір шкіри викликав у мене підозру, тому я попросила чоловіка відкрити решту його лівої руки", - сказала медпрацівниця місцевому виданню.



Це відбулося через тиждень після того, як Італія оголосила про обмеження, які набувають чинності з 6 грудня та забороняють невакцинованим людям брати участь у низці соціальних, культурних і спортивних заходів.



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