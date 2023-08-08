Про це інформує пресслужба Державного агентства України з питань кіно.

Зазначається, що фільм показуватимуть у кінотеатрі Cinema Troisi з 10 по 22 серпня. Дистриб'ютором виступає Movies Inspired S. A. S.

"Історія розгортається навколо родини з прикордонного села на Буковині. Голова сімейства приїжджає додому після тривалих заробітків й зіштовхується зі складнощами, що спіткали його рідних", - йдеться в описі фільму.

У відомстві нагадали, що фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Польського Інституту Кіно (PISF), Французького національного центру кіно CNC (Aide aux cínemas du monde), Чернівецької ОВА та міжнародних фондів visions sud est - VSE, Hubert Bals Fund та Goteborg Film Fund.

Кінотеатральну дистрибуцію в Україні здійснюють FILM.UA Distribution