В Італії презентують український фільм "Памфір"
В Італії у четвер, 10 серпня, відбудеться прем'єра української стрічки режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір"
Про це інформує пресслужба Державного агентства України з питань кіно.
Зазначається, що фільм показуватимуть у кінотеатрі Cinema Troisi з 10 по 22 серпня. Дистриб'ютором виступає Movies Inspired S. A. S.
"Історія розгортається навколо родини з прикордонного села на Буковині. Голова сімейства приїжджає додому після тривалих заробітків й зіштовхується зі складнощами, що спіткали його рідних", - йдеться в описі фільму.
У відомстві нагадали, що фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Польського Інституту Кіно (PISF), Французького національного центру кіно CNC (Aide aux cínemas du monde), Чернівецької ОВА та міжнародних фондів visions sud est - VSE, Hubert Bals Fund та Goteborg Film Fund.
Кінотеатральну дистрибуцію в Україні здійснюють FILM.UA Distribution
- 22 червня український фільм "Памфір" з'явився на Netflix. Також прем'єра стрічки відбулася в кінотеатрах Польщі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.87
Купівля 36.87Продаж 37.58
-
EUR
Купівля 40.66Продаж 41.68
- Актуальне
- Важливе