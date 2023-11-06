В Італії спустили на воду арештовану яхту Путіна

Про це повідомляє команда опозиціонера Олексія Навального, посилаючись на дані Фонду боротьби з корупцією.

Зазначається, що у травні 2022 року яхту заарештували та заморозили в Італії, де вона стояла на ремонті.

"Ремонт закінчено, за нього хтось заплатив мільйони євро. Російський екіпаж судна не було звільнено, він досі на зарплаті. Все це говорить про те, що будь-якої миті яхта може вийти в море", - йдеться у повідомленні.

Голова Фонду боротьби з корупцією Марія Пєвчих заявляє, що "втеча" яхти стане суттєвим ударом по санкційній політиці ЄС.

"Якщо італійський уряд з якоїсь причини дозволить "Шехерезаді" втекти, це буде найбільшою ганьбою, яку тільки можна собі уявити. Найсуттєвіший удар по санкційній політиці ЄС. Цього не має статися. Ви не можете повернути Путіну його яхту; це просто божевілля", - каже вона.

Фото: Команда Навального