В Італії створили загальнонаціональний реєстр пам'яток фашизму та режиму Муссоліні
В Італії створили ресурс, який задокументував понад 1400 пам'ятників, вуличних знаків та меморіальних дощок, пов'язаних з фашизмом і режиму Беніто Муссоліні
Про це пише агентство Reuters.
У той час, як Німеччина систематично вичищала всі сліди нацистського режиму Адольфа Гітлера після Другої світової війни, італійці застосовували набагато менш суворий підхід до усунення слідів диктатури Муссоліні.
Веб-сайт під назвою "Місця фашизму" (www.luoghifascismo.it) відкрив у вівторок міланськй інститут історичних досліджень Istituto Nazionale Parri після чотирьох років дослідницької роботи.
На сайті перелічені відомі визначні пам'ятки, такі як обеліск у Римі, а також маловідомі меморіали по всій країні.
"Це частковий перепис… Ми дуже добре знаємо, що він не завершений, роботи над ним ще тривають", - сказав агентству Ігор Піцціруссо, дослідник суспільної історії.
Сайт розширюватиметься за допомогою інформації від громадськості, які перевірятимуть експерти. Після відкриття сайту вже надійшов з десяток пропозицій.
Італія має складні стосунки зі своїм фашистським минулим, яке зараз перебуває під пильною увагою, оскільки прем’єркою стала Джорджія Мелоні, яка у підлітковому віці захоплювалась Муссоліні.
Мелоні, яка перемогла на виборах 25 вересня, наполягає на тому, що вона та її партія "Брати Італії" є консерваторами, а фашизм залишився в історії.
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