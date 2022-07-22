В Ізраїлі обмежили кількість міст, де зможуть працювати українські біженці

Про це пише ізраїльська газета Haaretz.

Видання повідомляє, що ці обмеження в містах не перешкоджатимуть українським біженцям працювати на будівництві, у сільському господарстві, в інституціях догляду та готельному бізнесі.

Заборона стосуватиметься таких міст, як Тель-Авів, Єрусалим і Петах-Тіква, які приймають найбільшу кількість із 13 945 українських біженців в Ізраїлі. У переліку міст також є Ейлат, Ашдод і Нетанья.

Новий наказ є поправкою до червневого протоколу управління з питань народонаселення та імміграції Ізраїлю, який надав українцям тимчасові дозволи на роботу.

Адвокат Орлі Левінсон-Села сказала, що такі обмеження підвищують ризик бідності, відсутності продовольчої безпеки та торгівлі людьми серед людей, які прибули до країни.

"Замість того, щоб винаходити нові та креативні способи завдати шкоди біженцям і шукачам притулку, настав час для держави Ізраїль сформулювати комплексну, прозору та справедливу політику для біженців та шукачів притулку", - додала вона.

3 липня ізраїльський Вищий суд справедливості скасував обмеження на в'їзд для громадян України.

7 липня Ізраїль скасував для українців електронні дозволи на в'їзд. Рішення стосується тих, хто планує подорож з туристичною метою.

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