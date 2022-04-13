В Ізраїлі стартують благодійні покази українського кіно, - Держкіно України

Про це повідомляє Держкіно України.



Відомо, що перша серія благодійних показів українського кіно "SEE UKRAINE - SUPPORT UKRAINE" відбудеться 13-14 квітня в Тель-Авіві.



Усі зібрані кошти підуть до благодійних фондів DOCU/HELP та "Повернись живим".



"З цієї події в Ізраїлі стартує низка кінопоказів, що мають на меті допомогти Україні та познайомити широкого глядача з новітніми українськими фільмами та новою генерацією режисерів, чиї роботи протягом останніх років здобули нагороди найпрестижніших кінофестивалів світу", - йдеться в повідомленні.



Відомо, що до першої серії показів українського кіно в Ізраїлі увійшли чотири фільми: два документальних ("Аліса в країні війни" Аліси Коваленко та "Земля Івана" Андрія Лисецького) і два ігрових (популярна трагікомедія "Мої думки тихі" Антоніо Лукича і драма "П‘ята терапія" Аліси Павловської).



Також глядачі зможуть побачити роботи низки режисерів та режисерок. Серед них: Ірина Цілик, Марися Нікітюк, Валентин Васянович, Роман Бондарчук, Катерина Горностай, Аліна Горлова, Марина Степанська, Наріман Алієв та багато інших.



"Покази відбудуться у Музеї єврейського народу (Klausner 15, Tel Aviv). Програму представлять українські кінопродюсери Геннадій Кофман (Київ) і Валерій Калмиков (Одеса), після сеансів плануються онлайн-зустрічі та обговорення з режисерами", - додали в дописі.



Квитки на покази українських фільмів доступні за посиланням.

Нагадаємо, засновники VP Epic Games та пошуковця Seznam пожертвували для України $140 млн та 100 млн чеських крон. Кошти були розподілені між Direct Relief, ЮНІСЕФ, Всесвітньою продовольчою програмою ООН, Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців та World Central Kitchen.