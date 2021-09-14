В Ізраїлі від COVID-19 помер відомий антивакцинатор
У медцентрі в ізраїльському Холоні від коронавірусу помер лідер руху противників COVID-вакцинації Хай Шаулян
Про це повідомляє НВ з посиланням The Jerusalem Post
Померлий чоловік закликав підписників у соцмережах не робити щеплення від коронавірусу, стверджуючи, що ніякої пандемії нібито немає.
"Якщо я зніму його і пройду три метри - я втрачу свідомість", - зазначив антивакцинатор.
Шаулян до останнього наполягав, що вакцинація - це змова і заявляв, що, якщо з ним щось трапиться,
"знайте, що це замах",
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