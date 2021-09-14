В Ізраїлі від COVID-19 помер відомий антивакцинатор

Про це повідомляє НВ з посиланням The Jerusalem Post



Померлий чоловік закликав підписників у соцмережах не робити щеплення від коронавірусу, стверджуючи, що ніякої пандемії нібито немає.



Шаулян вважав, що вакцини "непотрібні та небезпечні".



Потрапивши до лікаарні, він записав відео, де розповів, що підключений до апарату, без якого не може дихати.

"Якщо я зніму його і пройду три метри - я втрачу свідомість", - зазначив антивакцинатор.

Шаулян до останнього наполягав, що вакцинація - це змова і заявляв, що, якщо з ним щось трапиться,

"знайте, що це замах",