В Ізюмі бої точаться давно, місто в критичному стані, – депутатка Харківської облради
Галина Куц зауважила, що окупанти не дають жодної змоги евакуювати людей
Про це вона сказала в етері Espreso TV.
Куц додала: "Очевидці передають, що більша частина Ізюму просто зруйнована і його руйнують далі.В Ізюмському районі Україна звільнила населений пункт Гусарівка. За словами очевидців – це друга Буча. Там також катували та палили живцем людей. Рашисти поводяться всюди однаково".
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