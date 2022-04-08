В Ізюмі бої точаться давно, місто в критичному стані, – депутатка Харківської облради

Про це вона сказала в етері Espreso TV.



Куц додала: "Очевидці передають, що більша частина Ізюму просто зруйнована і його руйнують далі.В Ізюмському районі Україна звільнила населений пункт Гусарівка. За словами очевидців – це друга Буча. Там також катували та палили живцем людей. Рашисти поводяться всюди однаково".



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