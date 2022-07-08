Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми так часто говоримо про геополітику, що забуваємо про національні інтереси. Національні інтереси Казахстану точно не полягають в тому, щоб потрапити під вторинні санкції, які будуть введені через кооперацію з Російською Федерацією. Водночас для Казахстану важливим є стабільність та кооперація з іншими країни регіону", - пояснила Константинова.

Політологиня додала, що через війну проти України Росія починає втрачати свій вплив в Центральній Азії.

"Через те, що Росія застрягла в Україні, інші країни Центральної Азії починають посилювати свій вплив в регіоні. Вони вже здійснюють заходи, щоб перерозподілити сфери впливу. Однак говорити, що Казахстан починає розривати відносини з РФ, поки що, зарано, але такі гравці, як Туреччина та Китай свого в Центральній Азії не упустять", - додала Константинова.

6 липня російський суд закрив основний експортний маршрут для казахстанської нафти.

8 липня в Казахстані оголосили, що виходять з угоди Співдружності Незалежних Держав 1995 року про міждержавний валютний комітет

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