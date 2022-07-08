Казахстан виходить з угоди СНД про валютний комітет
Казахстан виходить з угоди Співдружності Незалежних Держав 1995 року про міждержавний валютний комітет
Про це йдеться в указі президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, повідомляють місцеві ЗМІ.
Повідомляється також, що документ вже набрав чинності.
"Затвердити протокол про припинення дії Угоди про створення міждержавного валютного комітету від 26 травня 1995 року, здійснений у Мінську 25 жовтня 2013 року", - йдеться в указі.
Також зазначається, що комітет створювався з метою сприяння організації багатостороннього співробітництва у валютно-платіжних і кредитних відносин, зближення і вдосконалення валютного законодавства, що зачіпає багатосторонні розрахункові і кредитні відносини, розвитку форм і методів координації грошово-кредитної і валютної політики держав-учасниць угоди про створення платіжного союзу держав-учасників СНД, а також співробітництва і здійснення узгоджених дій у питаннях валютного контролю.
- Нагадаємо, що 6 липня російський суд закрив основний експортний маршрут для казахстанської нафти.
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