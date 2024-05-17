"Між життям і смертю": Орбан про стан Фіцо

Про це повідомляє Reuters.

"Ми молимося за прем'єр-міністра і переживаємо за Словаччину. Ми бажаємо йому якнайшвидшого одужання та повернення до роботи. Роберт Фіцо знаходиться між життям і смертю", - сказав Орбан.

За його словами, навіть якщо Фіцо одужає, він залишиться без роботи протягом кількох місяців напередодні виборів до Європейського парламенту, які мають відбутися на початку наступного місяця.

"Нас чекають вибори, які вирішать не лише членів Європейського парламенту, але хід війни та миру в Європі. У цій ситуації нам були б дуже потрібні Роберт Фіцо та мирна Словаччина", - додав Орбан.

Що відомо про замах на Фіцо

У середу, 15 травня, внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Зазначалося, що він отримав множинні поранення, які становлять загрозу життю.

Згодом віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що операція минулась добре, і життю Фіцо нічого не загрожує, передає BBC.

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що зараз поліція працює лише з однією весрією мотивів нападу на прем'єр-міністра Роберта Фіцо - замах на вбивство.

У Словаччині висунули обвинувачення 71-річному Юраю Цінтулі, якого підозрюють у нападі на Фіцо. Йому загрожує від 25 років ув'язнення до довічного.