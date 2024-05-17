"За себе не соромно": екслідер "Тартака" Положинський відзначив 2 роки в ЗСУ

Допис Положинський оприлюднив в instagram.

Український співак і шоумен Олександр Положинський, найбільше відомий як фронтмен гурту "Тартак", 16 травня 2022 року долучився до війська. Нині Положинський - військовослужбовець ЗСУ.

"Сьогодні два роки, як я вперше вдягнув український піксель. Супервоїн з мене не вийшов, але роблю, що можу, так добре, як можу. Особливо собою не пишаюся, але мені за себе й не соромно. Дякую тим, хто був поруч, хто є поруч, хто буде поруч, і всім, хто підтримував і підтримує", - поділився музикант.

Він поділився знімком у військовій формі, прокоментувавши, що цього комплекту вже не існує.

Фото: instagram Олександра Положинського

" А цей комплект форми згорів на Вуглегірській ТЕС", - підписав знимок Положинський.

Український музикант та військовослужбовець Олександр Положинський у середині травня 2022 року став до лав ЗСУ і погодився служити в новоствореному тоді 47-му батальйоні. Пізніше батальйон став полком, зараз це бойова 47-ма окрема механізована бригада.

У листопаді 2023 року він офіційно почав службу в новому підрозділі ЗСУ.

Олександр Положинський розповідав, що ще 1 лютого 2022 року прийшов у військкомат, щоб записатися в територіальну оборону. Під час подачі документів та проходження медкомісії підхопив ковід, через що відклав процедуру на певний час. Тож у тероборону його так і не взяли.

У червні 2022-го від дій окупантів згорів автомобіль із речами підрозділу Олександра Положинського. У багатьох військових згоріло все, в інших - лише частина речей.