"Точно став краще стріляти": співак Олександр Положинський підбив підсумки 3 місяців перебування у лавах ЗСУ
Ексфронтмен гурту "Тартак" Олександр Положинський перебуває у лавах Збройних сил України вже 3 місяці. Він розповів деталі свого перебування там
Про це повідомив ексфронтмен гурту "Тартак" Олександр Положинський у фейсбуці.
"Сьогодні три місяці як я в ЗСУ... Що встиг за цей час? Навчився багато нового і згадав щось із забутого. Точно став краще стріляти. Точно не став краще кидати гранати. Почав мінімально розбиратися в спорядженні, опанував деяку термінологію і трохи швидше заряджаю магазини. Та бігати швидше в повному спорядженні поки не вдається", - йдеться у повідомленні.
Олександр Положинський повідомив, що їздив у гарячі точки на фронті й потрапляв під обстріли.
Музикант розповів, що через його сценічне життя часто відчуває упереджене ставлення, оскільки є ті, хто вважає, що Положинський пішов у військо заради піару.
Також Олександр Положинський за ці три місяці встиг записати дві пісні.
"Одну - "Даю Ради" - ви вже могли чути, вона є на моєму телеграм-каналі. А інша має вийти ось-ось. Ну, як - ось-ось? Трохи згодом. Вона вже є. Але ще треба дещицю часу, щоби належно підготувати реліз і, можливо, створити відео", - сказав він.
- Раніше повідомлялося, що українські музиканти Олександр Положинський, Тарас Тополя та гурт "Антитіла" повідомили, що підписали контракт на проходження служби в Силах територіальної оборони Збройних сил України.
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