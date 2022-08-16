Олександр Положинський повідомив, що їздив у гарячі точки на фронті й потрапляв під обстріли.

"Був на фронті. Навіть не на нулі - а ще трохи далі. Фактично - в напівоточенні... Цього разу по мені валили цілеспрямовано. З різних видів важкого озброєння. Цілодобово. З перервами, звісно, інколи - з доволі тривалими, але прилетіти могло в будь-який момент дня і ночі. Прилітало. Багато. Один раз так, що довелося потім смертельно понівечені тіла двох моїх нових друзів вантажити в евакуаційне авто. Жахливий досвід. Та він мене не вивів з рівноваги. І за жодну мить мого перебування на фронті мені не соромно. Як і за кожного з тих, хто був там разом зі мною", - пише Положинський.

Музикант розповів, що через його сценічне життя часто відчуває упереджене ставлення, оскільки є ті, хто вважає, що Положинський пішов у військо заради піару.

"Усі знання та вміння, які я тут здобуваю, вони ж лягають не на голий ґрунт. У мене великий запас побаченого, почутого, прочитаного раніше, великий досвід спілкування з крутими воїнами та професіоналами у різних сферах і царинах нашого життя - наука, бізнес, політика, культура, спорт. Все це робить мене потенційно доволі крутим та ефективним у багатьох проявах армійського життя. А мене все ж часто сприймають лише як артиста, який пробує бути солдатом. Я вже не пробую, я вже є", - пише він.

Також Олександр Положинський за ці три місяці встиг записати дві пісні.

"Одну - "Даю Ради" - ви вже могли чути, вона є на моєму телеграм-каналі. А інша має вийти ось-ось. Ну, як - ось-ось? Трохи згодом. Вона вже є. Але ще треба дещицю часу, щоби належно підготувати реліз і, можливо, створити відео", - сказав він.