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Очільник МЗС Ізраїлю запропонує учасниці Євробачення-2024 Еден Ґолан дипломатичну посаду

15 травня, 2024 середа
12:24
Культура Очільник МЗС Ізраїлю Кац
Зміст

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац планує запропонувати представниці країни на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" посаду спеціального представника МЗС в Європі

Про це повідомляє місцеве видання Ynet.

Після завершення пісенного конкурсу "Євробачення" у шведському Мальме, де участь представниці Ізраїлю Еден Ґолан спричинила багато суперечок, акцій протесту пропалестинських активістів та скандали за участі інших учасників, міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац вирішив запропонувати співачці дипломатичну посаду.

Згідно з джерелами видання у міністерстві, Кац складає список спеціальних представників Ізраїлю в Європі, і в нього потрапила Ґолан.

"Я маю намір запропонувати Еден Ґолан посаду спеціального посла Ізраїлю в Європі для боротьби з антисемітизмом, підбурюванням проти Ізраїлю та виступу за звільнення заручників. Еден, окрім свого величезного співочого таланту, продемонструвала великий патріотизм і здатність безпосередньо достукатися до сердець мас — це саме те, що потрібно Ізраїлю в нинішні часи", - підтвердив деталі Ісраель Кац у коментарі виданню.

Якщо співачка прийме пропозицію, то представлятиме Ізраїль у єврейських громадах, університетських містечках і на культурних заходах у столицях Європи.

Під час Євробачення-2024 Ґолан зіткнулася з антисемітськими проявами. Її виступ на конкурсі освистували деякі глядачі в залі, які підіймали заборонені на шоу прапори Палестини. Вона також зіткнулася з провокативним запитанням від польського журналіста, який поцікавився, як їй розуміти, що її присутність на конкурсі загрожує іншим конкурсантам. 

Еден Голан

Фото: instagram Еден Ґолан

 

Напруга на Євробаченні через участь Ізраїлю на тлі конфлікту в Газі

Деякі з артистів цьогорічного Євробачення, зокрема представник Фінляндії Windows95Man, учасник від Данії SABA, заявили, що вважають неправильним брати участь у Євробаченні, коли в ньому бере участь Ізраїль. Бельгійський мовник VRT, який транслював другий півфінал Євробачення-2024, ненадовго перервав ефір на початку та вивів на екрани повідомлення з засудженням дій Ізраїлю в Газі. За кілька годин до шоу в Мальме тисячі пропалестинських й антиізраїльських протестувальників вимагали заборонити Ізраїлю брати участь у Євробаченні та закликали припинити вогонь у Газі.

Після завершення конкурсу норвезький співак Даніель Овен, який був у складі національного журі Норвегії на Євробаченні-2024 та виставляв бали учасникам з інших країн, заявив, що підтримує Палестину, тому не голосував за Ізраїль.

8 травня ізраїльська співачка Еден Ґолан виступила на генеральній репетиції Євробачення-2024 під незадоволений гул глядачів, компанія Kan подала скаргу до Європейської мовної спілки та до SVT.  Так само артистку освистували і у гранд-фіналі, утім цього не було чути під час трансляції. Мовники Нідерландів і Португалії обурилися, що на Євробаченні "вмикали штучні оплески" під час виступу Еден Ґолан, щоб заглушити реальну атмосферу в залі під час її номера.

Представник Швеції на Євробаченні-2011 Ерік Сааде 7 травня виступав на відкритті першого півфіналу пісенного конкурсу. Він порушив правила Євробачення, вийшовши з палестинською символікою.

На початку травня Європейська мовна спілка повідомила, що кожного, хто спробує принести палестинський прапор або табличку з політичним змістом на шоу Євробачення, зупинять на вході охоронці. Пропалестинські активісти, які хочуть, щоб Ізраїль не брав участі в пісенному конкурсі, оголосили масові мітинги в центрі Мальме, за кілька кілометрів від місця проведення конкурсу Malmo Arena.

Попри протести та офіційні звернення до Європейської мовної спілки, Ізраїль бере участь у Євробаченні. Але градус напруги в місті високий, тож Рада національної безпеки Ізраїлю застерегла ізраїльтян, які планують відвідати Мальме, не розкривати свою ідентичність, не демонструвати ізраїльську символіку та не розмовляти івритом голосно.

Поліція Швеції своєю чергою вдалася до безпрецедентних заходів. Уперше Євробачення охоронятимуть мобільні ракетні системи c-UAS для протидії безпілотним авіаційним системам, що закриють небо над Мальме. Також працюватиме так зване скандинавське підкріплення - додатково приїдуть поліцейські з Данії та Норвегії, які охоронятимуть усе: від арени до подій, готелів і демонстрацій. Разом із тим поліція Мальме запевнила, що посилить заходи безпеки.

Безпосередньо перед фіналом у Мальме тисячі пропалестинських й антиізраїльських протестувальників вимагали заборонити Ізраїлю брати участь у Євробаченні. На протесті також була присутня Грета Тунберг. Під час акції поліція затримала активістку Грету Тунберг.

Теги:
Світ
Євробачення
політика
музика
Ізраїль
МЗС
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