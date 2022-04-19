В Харкові відчутно загострення, кількість обстрілів значно зросла, потерпають житлові райони та центр міста, – боєць ТрО

Про це він повідомив в етері Espreso TV.



Дебелий додав: "В Харкові є жертви, поранені діти. Так само навколо області тривають бої, це і навколо Харкова, також Ізюмський напрямок. Ворог накопичує сили та гатить з усього озброєння, яке є ".

Також боєць наголосив, що протягом наступних днів харків’ян просять не виходити з домівок: “Наполягаю, щоб люди не виходили на вулицю наступними днями, потрібно сидіти в укриттях ".

Додамо, на Ізюмському напрямку ворог застосував снаряди з хімічною речовиною