В Харкові відчутно загострення, кількість обстрілів значно зросла, потерпають житлові райони та центр міста, – боєць ТрО
Валентин Дебелий зауважив, що знову страждають цивільні люди, російські окупанти стріляють не військовій інфраструктурі, а по цивільних об’єктах
Про це він повідомив в етері Espreso TV.
Дебелий додав: "В Харкові є жертви, поранені діти. Так само навколо області тривають бої, це і навколо Харкова, також Ізюмський напрямок. Ворог накопичує сили та гатить з усього озброєння, яке є".
Також боєць наголосив, що протягом наступних днів харків’ян просять не виходити з домівок: “Наполягаю, щоб люди не виходили на вулицю наступними днями, потрібно сидіти в укриттях".
- Додамо, на Ізюмському напрямку ворог застосував снаряди з хімічною речовиною
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