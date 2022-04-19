На Ізюмському напрямку ворог застосував снаряди з хімічною речовиною, - Корсунов

Про це він розповів в етері Espreso.TV.



“Пройшла інформація по певним джерелам, про те, що на Ізюмському напрямку ворог застосував снаряди з хімічною речовиною, яка заборонена. Але для ворога немає ніяких обмежень. Така інформація від бійців, які після обстрілу мали певні ознаки хімічного впливу. Були блювотні рефлекси, навіть кров‘ю, хтось був в запамороченні, хтось отримав опіки обличчя”, - повідомив Корсунов.



Також боєць додав, що для рашистів немає ніяких обмежень, вони б‘ють по людях, б‘ють по пам‘ятниках, б‘ють по історичним будівлям.



“Ситуація в Харкові складна, цілу ніч були обстріли не тільки будинків, не тільки майданчиків, а навіть під обстріли попала церква, тому для рашистів немає ніяких обмежень, вони б‘ють по людях, б‘ють по пам‘ятниках, б‘ють по історичним будівлям. У них одна мета знищити й принести людям страждання, ось чим вони займаються. Але Харків стоїть, Харків обороняється, Харків і Харківщина все робить для того, щоб вигнати ворога”, - зауважив Корсунов.



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