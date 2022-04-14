В Херсоні окупанти облаштовують артилерійські позиції, а до Нової Каховки та Козацького стягують війська та техніку, - депутат Херсонської облради
Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що російські окупанти в Херсоні починають облаштовувати артилерійські позиції, а до Нової Каховки та Козацького стягують військову техніку
Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV
“Окупанти на тимчасово окупованих територіях України намагаються поширити неправдиву інформацію про війну. Інформаційна війна теж триває. Вони розповсюджують пропагандистські листівки. В Новій Каховці окупанти використовують типографію на повну потужність для того, щоб друкувати пропагандистські матеріали”, - розповів Хлань.
Хлань також додав, що росіяни намагаються поширити свої друковані пропагандистські матеріали по всій окупованій території. Головною метою таких дій, на думку Хланя, є посіяти зневіру людей до ЗСУ та військово-політичного керівництва України.
“Окупанти пишуть у своїх пропагандистських листівках про те, що Україна не буде звільняти окуповані території. Ми намагаємось підтримувати людей. Це теж частина інформаційної війни. Люди не повинні відчувати себе залишеним напризволяще”, - додав Хлань.
Хлань також повідомив, що в Херсоні росіяни розчищають територію для облаштування артилерійських позицій.
“В районі Острів міста Херсона росіяни почали розчищати територію, щоб облаштувати свої артилерійські позиції. Зокрема, у промисловій зоні в районі Острова вони стягують артилерійські установки та встановлюють їх на позиції. Також окупанти укріплюють свої позиції та стягують техніку до Нової Каховки та Козацького, яке знаходиться біля Каховської ГЕС”, - розповів Хлань.
- Нагадаємо, на Півдні окупанти намагаються повернути втрачені позиції, ведуть повітряну розвідку, агітують людей за РФ і поширюють фейки про війну проти України
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