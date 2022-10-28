В Херсоні солдатів армії РФ більше, ніж жителів міста, - голова міської ВА Лугова
Голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова розповіла, що в місті Херсон перебуває велика кількість особового складу армії РФ
Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо"
"Мушу зазначити, що коли росіяни оголосили евакуацію з тимчасово окупованого Херсона, то люди потроху виїздили з міста. В тому числі під прикриттям евакуації населення, багато російських солдатів переодягалися в цивільний одяг і також покидали Херсон", - розповіла Лугова.
Голова міської ВА також додала, що росіяни масово вивозять все, що встигли награбувати в українців
"Російські солдати покидали Херсон разом зі своїми сімʼями. Також вони активно вивозили все, що встигли награбувати. Проте сьогодні в Херсоні все ще залишається велика кількість російських солдатів. І люди на окупованих територіях, з якими я спілкуюсь, говорять, що солдатів армії РФ на вулицях Херсона більше, ніж мешканців міста", - додала вона.
- 28 жовтня у Генштабі повідомили, що близько 1000 мобілізованих солдатів Росії відправили для посилення угруповання противника на правобережній частині тимчасово зайнятої території Херсонщини
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