Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо"

"Мушу зазначити, що коли росіяни оголосили евакуацію з тимчасово окупованого Херсона, то люди потроху виїздили з міста. В тому числі під прикриттям евакуації населення, багато російських солдатів переодягалися в цивільний одяг і також покидали Херсон", - розповіла Лугова.

Голова міської ВА також додала, що росіяни масово вивозять все, що встигли награбувати в українців

"Російські солдати покидали Херсон разом зі своїми сімʼями. Також вони активно вивозили все, що встигли награбувати. Проте сьогодні в Херсоні все ще залишається велика кількість російських солдатів. І люди на окупованих територіях, з якими я спілкуюсь, говорять, що солдатів армії РФ на вулицях Херсона більше, ніж мешканців міста", - додала вона.

28 жовтня у Генштабі повідомили, що близько 1000 мобілізованих солдатів Росії відправили для посилення угруповання противника на правобережній частині тимчасово зайнятої території Херсонщини

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