В Києві під час параду на День Незалежності над Хрещатиком пролетять нові гелікоптери Airbus
В Національній гвардії України розпочали тренувальні польоти до Дня Незалежності на нових французьких гелікоптерах
Про це повідомляє пресслужба МВС України у Facebook.
Зокрема, тренують групову злітаність гвардійські екіпажі, які будуть пілотувати авіаційну техніку 24 серпня.
"Тренування проходять на вертольотах Airbus EC 225 LP, які братимуть участь в параді до Дня Незалежності. На сьогодні Нацгвардія має вже у своєму арсеналі чотири сучасні французькі повітряні судна. Їх пілоти пройшли теорію та практику за кордоном", - заявили у відомстві.
10 липня авіація МВС отримала п’ятий в цьому році вертоліт за контрактом з Airbus Helicopters. Він став четвертим літальним апаратом Н-225, який приступить до виконання бойових завдань підрозділами Національної гвардії.
До Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС від французького виробника вже надійшло 14 гелікоптерів:
- Два типу Н125 для ДПСУ;
- Два типу Н145 для НПУ;
- Десять типу Н225 (6 для ДСНС та 4 для НГУ).
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.78
Купівля 26.78Продаж 26.99
-
EUR
Купівля 31.57Продаж 31.92
- Актуальне
- Важливе