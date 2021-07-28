В Києві під час параду на День Незалежності над Хрещатиком пролетять нові гелікоптери Airbus

Про це повідомляє пресслужба МВС України у Facebook.



Зокрема, тренують групову злітаність гвардійські екіпажі, які будуть пілотувати авіаційну техніку 24 серпня.



"Тренування проходять на вертольотах Airbus EC 225 LP, які братимуть участь в параді до Дня Незалежності. На сьогодні Нацгвардія має вже у своєму арсеналі чотири сучасні французькі повітряні судна. Їх пілоти пройшли теорію та практику за кордоном", - заявили у відомстві.



10 липня авіація МВС отримала п’ятий в цьому році вертоліт за контрактом з Airbus Helicopters. Він став четвертим літальним апаратом Н-225, який приступить до виконання бойових завдань підрозділами Національної гвардії.



До Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС від французького виробника вже надійшло 14 гелікоптерів:

Два типу Н125 для ДПСУ;

Два типу Н145 для НПУ;

Десять типу Н225 (6 для ДСНС та 4 для НГУ).

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb