В Києві планують відновити роботу груп контролю за дотриманням карантину
Роз'яснювальних робіт щодо карантинних заходів недостатньо, тому планується відновити рейди груп контролю
Про це розповів в ефірі каналу "Україна 24" начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.
За його словами, роз'яснювальні роботи з приводу епідемії не приносять відчутного результату. Тому доведеться посилювати контроль.
"Сьогодні запропоновані різні форми навчання. Люди дійсно вже забули, що таке хвороба. Ми в Києві фіксуємо незначне збільшення захворюваності. Але в двох регіонах України зафіксовано можливий перехід в жовту зону, яка буде в майбутньому і в Києві. Тому необхідно підвищити відповідальність і адміністрацій, і батьків дітей. Як показує практика, роз'яснювальні роботи дуже слабо проходять, тому з наступного тижня за дорученням мера Києва поновлюється робота мобільних груп з контролю за протиепідемічним режимом. І в першу чергу це будуть школи і вузи", - зазначив Рубан.
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