В Києві відбувся Марш захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
На День Незалежності в Києві відбувся Марш захисників України
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Десятки тисяч учасників бойових дій, родичів Героїв Небесної сотні, волонтерів, активістів і жителів столиці пройшли маршем центром міста.
Колону учасників Маршу очолили члени сімей загиблих ветеранів війни з РФ, після них йшли сім'ї загиблих учасників Революції гідності, далі - ветерани, які отримали поранення, сім'ї військовополонених і зниклих безвісти, потім - військові медиків і капелани.
За ними йшли ветерани, об'єднані в так звані коробки. Крім того, була окрема "коробка" з представників Білорусі.
Після них були розташовані "коробки" чинних підрозділів, бригад і батальйонів. У колоні йшли представники громадських організацій, волонтери, а також громадяни.
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