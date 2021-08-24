В Києві відбувся Марш захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Десятки тисяч учасників бойових дій, родичів Героїв Небесної сотні, волонтерів, активістів і жителів столиці пройшли маршем центром міста.

Колону учасників Маршу очолили члени сімей загиблих ветеранів війни з РФ, після них йшли сім'ї загиблих учасників Революції гідності, далі - ветерани, які отримали поранення, сім'ї військовополонених і зниклих безвісти, потім - військові медиків і капелани.



За ними йшли ветерани, об'єднані в так звані коробки. Крім того, була окрема "коробка" з представників Білорусі.

Після них були розташовані "коробки" чинних підрозділів, бригад і батальйонів. У колоні йшли представники громадських організацій, волонтери, а також громадяни.