В Китаї сформувалась чітко виражена комуністична диктатура, - Огризко

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Я не думаю, що в Китаї є сили, які борються проти влади. Там немає формування активного опозиційного руху. Я думаю, що до такого Китаю ще дуже далеко. Очевидно, що Сі Цзіньпін буде ядром політичної системи та Комуністичної партії Китаю", - пояснив Огризко.

Дипломат вважає, що в Китаї сформувалась диктатура на чолі з Сі Цзіньпіном.

"Сі Цзіньпін буде формувати лінію політичної системи Китаю, а всі інші будуть її підтримувати. Це означає, що в Китаї сформувалась необмежена монархія, яка буде виконувати всі рішення їхнього лідера. Все інше зникає само собою. І підсумки зʼїзду Комуністичної партії Китаю для мене є досить очевидними. Зокрема, в Китаї чітко сформувалась комуністична диктатура", - додав він.

22 жовтня ​​Комуністична партія Китаю на своєму 20-му з'їзді затвердила Сі Цзіньпіна на третій п'ятирічний термін перебування на посаді генерального секретаря Компартії

22 жовтня стало відомо, що Китай засудив санкції ЄС проти Ірану.

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