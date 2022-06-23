Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми в Українській асоціації китаєзнавців проводимо дослідження щодо відношення китайського суспільства до російсько-української війни. Всередині Китаю є багато думок щодо російського вторгнення в Україну. Однак більшість медіа та блогерів не на нашому боці. Переважна більшість з них має антиукраїнські настрої. Тільки 10-15% китайських блогерів мають проукраїнські погляди. Проте є таке цікаве спостереження, що це саме та свідома аудиторія китайців", - розповів Коваль.

Коваль додав, що в цій ситуації китайців можна порівняти з росіянами. Оскільки, за його словами, більшість людей, яка не думає і не шукає альтернативні джерела інформації, легше споживає пропаганду.

"В цій ситуації китайців можна порівняти з росіянами, бо більшість піддається на пропаганду. Пропаганду в сенсі того, що це конфлікт Заходу та Росії. Однак свідомі люди, які користуються альтернативними джерелами інформації, говорять, що це війна несправедлива щодо України, та називають Росію агресором. Вони пишуть, що Росія атакувала Україну без жодних причин. Також ми спостерігаємо, що проукраїнська позиція блокується в китайських соціальних мережах", - додав Коваль.



20 червня стало відомо, що в 2022 році Китай збільшив обсяги імпорту російської нафти на 55%та закуповує сировину за дисконтними цінами.

22 червня координатор з питань стратегічних комунікацій США Джон Кірбі наголосив, що Китай продовжує співпрацю з РФ, попри війну в Україні