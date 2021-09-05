В Коростені пройшов щорічний День деруна

Проводиться він щорічно, починаючи з 2008-го, передає Еспресо.TV.



Традиційно відвідувачів заходу частує багаторічний міський голова Володимир Москаленко, що проводить майстерклас з приготування "дерунів від мера".



Проводилися різноманітні конкурси, були виступи народних фольклорних та творчих колективів, танцювально-розважальна програма.



Гості Дня деруна могли ознайомитися з роботою народний майстрів та придбачти їхні вироби.



Справжні гурмани, крім дерунів, мали нагоду поласувати й стравами поліської кухні.

"Такі фестивалі - туристичний магніт. Вони є неординарні, дарують атмосферу свята та відтворюють традиції народних гулянь. Мета благородна - згуртувати всіх нас навколо ідеї відродження наших давніх національних звичаїв і традицій та шанобливого ставлення до свого міста. Сьогодні тут тисячі гостей, що завітали до Коростеня саме на цей фестиваль. Фестиваль вже став своєрідною візитівкою міста і щороку збирає друзів", - зазначив голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко.











































Світлини Житомирської обласної ради





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb