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В Коростені пройшов щорічний День деруна

5 вересня, 2021 неділя
12:00
Культура

4 вересня місто Коростень, що на Житомирщині, із дотриманням карантинних вимог приймало гостей Фестиваля дерунів (або Дня деруна)

Проводиться він щорічно, починаючи з 2008-го, передає Еспресо.TV.

Традиційно відвідувачів заходу частує багаторічний міський голова Володимир Москаленко, що проводить майстерклас з приготування "дерунів від мера".

Проводилися різноманітні конкурси, були виступи народних фольклорних та творчих колективів, танцювально-розважальна програма.

Гості Дня деруна могли ознайомитися з роботою народний майстрів та придбачти їхні вироби.

Справжні гурмани, крім дерунів, мали нагоду поласувати й стравами поліської кухні.

"Такі фестивалі - туристичний магніт. Вони є неординарні, дарують атмосферу свята та відтворюють традиції народних гулянь. Мета благородна - згуртувати всіх нас навколо ідеї відродження наших давніх національних звичаїв і традицій та шанобливого ставлення до свого міста. Сьогодні тут тисячі гостей, що завітали до Коростеня саме на цей фестиваль. Фестиваль вже став своєрідною візитівкою міста і щороку збирає друзів", - зазначив голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко.





















Світлини Житомирської обласної ради


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туризм
Коростень
українська кухня
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