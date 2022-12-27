Про затримання кадировців повідомляє "Кавказ. Реалії", з посиланням на телеграм-канал Baza.

У Грозному підтвердили, що конфлікт був, але спростували інформацію про затримання бійців. "Так, був невеликий побутовий інцидент, який на місці і вирішився", - заявив міністр інформації Чечні Ахмед Дудаєв. Він стверджує, що під час бійки ніхто не постраждав. Зі подібними заявами пізніше виступив сам Хасан Ібрагімов, відео з ним опублікував чеченський державний телеканал "Грозний".

За даними Baza, заступник командира СОБР "Ахмат", полковник поліції Хасан Ібрагімов та четверо його підлеглих-лейтенантів влаштували бійку в Сімферополі в клубі "Монро". Один із кадировців нібито домагався до відвідувачки закладу. Коли за дівчину заступився її хлопець, його витягли надвір і побили.

Як стверджує Baza з посиланням на очевидців, охорона клубу не заважала бійцям "Ахмата", в конфлікт втрутилися поліцейські, одному з них кадировець завдав удару ногою.

Офіційно про бійку за участю бійців із Чечні поліція анексованого Криму не повідомляє. При цьому Baza стверджує, що конфлікт із кадировцями потрапив на камери відеоспостереження, записи того, що сталося, опубліковані не були.

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