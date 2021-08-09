В липні український авіатрафік зріс до 70% від докарантинного рівня
Український авіатрафік у липні зріс до 70% від докарантинного рівня, а з початку року Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуваням 109 472 рейси
Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури у Facebook.
Згідно з повідомленням, Украерорух у липні забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням 26 952 польоти у повітряному просторі України.
"Це 70% від допандемічного обсягу за відповідний період 2019 року. Усього з початку року було забезпечено аеронавігаційним обслуговуванням 109 472 рейси", - зазначили у пресслужбі.
За даними Мінінфраструктури, темпи відновлення інтенсивності польотів в повітряному просторі України випереджають середньоєвропейські показники. Серед причин у відомстві зазначають розпал туристичного сезону та послаблення або скасування карантинних обмежень в багатьох країнах світу, зокрема в ЄС, а також збільшення кількості транзитних перельотів і запровадження урядом нової аеронавігаційної ставки за обслуговування на маршруті для польотів в окремій частині повітряного простору України над акваторією Чорного моря.
За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, попри всі негативні прогнози, сфера авіаперевезень в Україні відновлюється рекордними темпами, а за динамікою авіаперельотів Україна випереджає сусідні країни.
"Щоб пришвидшити цей процес, ми вже зараз проводимо низку перемовин щодо відкриття нових міжнародних авіаринків. Зокрема, працюємо над збільшенням обсягу транзиту", - цитує пресслужба слова Кубракова.
За даними відомства, українські авіакомпанії у липні 2021 року виконали 8 953 польоти, що на 20% менше у порівнянні з червнем 2019 року. Іноземні компанії здійснили 12 160 польотів, або у півтора рази менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Зазначається, що 13 794 рейсів були міжнародними, а 9 848 рейсів - транзитні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.73
Купівля 26.73Продаж 26.98
-
EUR
Купівля 31.36Продаж 31.78
- Актуальне
- Важливе