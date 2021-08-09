В липні український авіатрафік зріс до 70% від докарантинного рівня

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури у Facebook.



Згідно з повідомленням, Украерорух у липні забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням 26 952 польоти у повітряному просторі України.



"Це 70% від допандемічного обсягу за відповідний період 2019 року. Усього з початку року було забезпечено аеронавігаційним обслуговуванням 109 472 рейси", - зазначили у пресслужбі.



За даними Мінінфраструктури, темпи відновлення інтенсивності польотів в повітряному просторі України випереджають середньоєвропейські показники. Серед причин у відомстві зазначають розпал туристичного сезону та послаблення або скасування карантинних обмежень в багатьох країнах світу, зокрема в ЄС, а також збільшення кількості транзитних перельотів і запровадження урядом нової аеронавігаційної ставки за обслуговування на маршруті для польотів в окремій частині повітряного простору України над акваторією Чорного моря.



За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, попри всі негативні прогнози, сфера авіаперевезень в Україні відновлюється рекордними темпами, а за динамікою авіаперельотів Україна випереджає сусідні країни.



"Щоб пришвидшити цей процес, ми вже зараз проводимо низку перемовин щодо відкриття нових міжнародних авіаринків. Зокрема, працюємо над збільшенням обсягу транзиту", - цитує пресслужба слова Кубракова.



За даними відомства, українські авіакомпанії у липні 2021 року виконали 8 953 польоти, що на 20% менше у порівнянні з червнем 2019 року. Іноземні компанії здійснили 12 160 польотів, або у півтора рази менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Зазначається, що 13 794 рейсів були міжнародними, а 9 848 рейсів - транзитні.



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