В Мінську чоловіка арештували на 12 діб за дитячий малюнок у вікні: суддя цікавилась, чому він не отримав на це дозвіл
10 серпня мінчанина заарештували на 12 діб за дитячий малюнок на вікні: чоловік на суді пояснював, що той знаходиться на вікні 4 роки і він ним захищав розсаду від сонця
Про це розповідає правозахисний центр "Весна".
10 серпня Фрунзенський районний суд Мінська розглянув справу 41-річного Дмитра Бубенка. Він був затриманий увечері 9 серпня вдома за "несанкціоноване пікетування, поклавши білий аркуш паперу на вікно".
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Дмитро пояснив судді Наталії Бугук, що на вікнах висіли дитячі малюнки, які він туди почепив 4 роки тому.
За словами Бубенка, вони захищають саджанці його дружини від сонця.
Суддя у відповідь цікавилася, чому він не отримав дозволу на розміщення малюнків у вікнах від влади. Свідок у суді дав ті самі показання, які були написані у доповіді.
В результаті суддя Бугук визнала Бубенка винним за порушення порядку організації або проведення масових заходів та заарештував на 12 діб.
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