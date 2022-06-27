Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо

"На мій погляд, є декілька компонентів в масованих ракетних обстрілах України за останні дні. По-перше, зовсім скоро розпочнеться дуже важливий зі стратегічної точки зору саміт НАТО. На цьому саміті має бути прийняте рішення про збільшення військ у Східній Європі, а також підсилення постачання озброєнь для України. По-друге, Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС. По-третє, ворог не може досягти стратегічних цілей, які вони задекларували по лінії розмежування", - пояснив Черник.

Черник наголосив, що на початку повномасштабного вторгнення Росія декларувала створення великої лінії фронту від Харкова до Одеси.

"На початку вторгнення вони говорили про створення великої дуги від Харкова до Одеси з прокладанням сухопутного коридору до Придністров’я. Цього не сталось. І такі масові пуски ракет по териториторії України є ознакою того, що у Москві панують панічні настрої. Вони панічно шукають вихід із ситуації, яка склалась. Однак це ще не та паніка, яку б нам хотілось би бачити. Коли в кремля не має інших аргументів, вони в обов’язковому порядку намагаються посіяти паніку та страх серед населення України", - додав Черник.

В ніч з 25 на 26 червня у Харкові пролунали потужні вибухи.

Вранці 26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи

26 червня генерал-майор Ігор Табурець, що очолює зараз Черкаську обласну державну адміністрацію, заявив про "два вибухи в районі Черкас"

27 червня по Одещині нанесено ворожий ракетний удар із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М

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