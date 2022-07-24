В Мюнхені вандали розписали серпами й молотами могилу Бандери

Про це повідомив білорус Олесь Чайчиц у себе на facebook-сторінці.

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На світлині, яку він опублікував, видно, що кам’яний хрест, встановлений на могилі Бандери, вандали розписали зображеннями серпа і молота, скориставшись аерозольною фіолетовою фарбою.

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"Вирішив уперше навідати могилу Бандери, а там поліція і це видовище", – написав Чайчиц.

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