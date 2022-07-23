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В МЗС відреагували на заяву Орбана про те, що Захід повинен припинити озброювати Україну

23 липня, 2022 субота
17:43
Світ МЗС України

В МЗС згадали, що Орбан поновив риторику про неефективність санкцій ЄС проти РФ, після візиту міністра ЗС Угорщини до Москви, де обговорювалось питання постачання російського газу

На цьому речник міністерства Олег Ніколенко наголосив у фейсбуці.

"РФ завдає ударів по Україні крилатими ракетами, а по Європі - захмарними цінами на газ. Це все - елементи одного російського плану, який має на меті підірвати мир та добробут в європейських країнах. Заплющуючи очі на злочини Росії в Україні, мир в Європі не відновити", - зазначив він.

Він підкреслив, що риторика Угорщини щодо санкцій проти Росії змінилась на другий день після візиту міністра закордонних справ Угорщини до Москви, де він просив збільшити обсяги постачання російського газу.

Ніколенко наголосив, що важливо називати речі своїми іменами: Європа опинилася в економічній кризі не через санкції, а через гібридну війну Росії.

Речник МЗС зазначив, що Путін не зупиниться, допоки не зруйнує європейський порядок, заснований на демократичних цінностях.

Марно сподіватися, що поступки або задобрювання спонукатимуть Кремль вгамувати свої агресивні апетити.Без миру та стабільності в Україні не буде миру та стабільності ні в Угорщині, ні в Європі загалом. Стратегія Європи має базуватися на спільних рішучих діях та єдності, які допоможуть зупинити війну та притягнути Росію до відповідальності за її злочини", - написав Ніколенко.

Він подякував європейським партнерам за непоступливу позицію.

"Разом ми обов‘язково переможемо Росію, навіть попри побоювання глави угорського уряду, що російська армія має "асиметричну перевагу", - додав він.

  • 23 липня президент Угорщини Віктор Орбан заявив, що санкції не послабили Росію і решта світу не приєдналася до обмежувальних заходів, а тому Захід повинен припинити озброювати Україну і натомість працювати над мирним врегулюванням.

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