В нашій танковій коаліції вже 12 країн, - Зеленський

Про це він сказав у вечірньому зверненні за 26 січня.

Він також повідомив, що завдяки наданим Україні системам ППО й завдяки професійності наших воїнів вдалося збити більшість російських ракет і "Шахедів".

"Кожна російська ракета проти наших міст, кожен іранський безпілотник, який застосовується терористами, - це аргументи, чому потрібно більше зброї. Тільки зброя знешкоджує терористів. І я вдячний усім у світі, хто реально протидіє терору разом із нами. Хто пришвидшує постачання Україні необхідних засобів оборони й хто готовий посилювати санкційний тиск на державу-терориста. Зокрема, розширюємо нашу танкову коаліцію (є відповідне рішення Канади – я дякую за це). Уже 12 країн є в нашій танковій коаліції", - сказав глава держави.

У четвер, 26 січня, Росія атакувала Україну ракетами. У напрямку Києва протиповітряна оборона збила понад 20 ракет. Станом на 15:00 відомо про 11 загиблих цього дня.

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд заявила, що її країна передасть Україні чотири танки Leopard 2. Крім того, канадських військових відправлять допомагати в навчанні українських екіпажів.

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