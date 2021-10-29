В НБУ спрогнозували втрати економіки у разі впровадження локдауну по всій країні
Одним із основних ризиків у прогнозі Національного банку України є ймовірне посилення карантинних заходів
Про це йдеться у жовтневому Інфляційному звіті НБУ.
Згідно з текстом звіту, ймовірне посилення карантинних заходів у зв'язку з поширенням нових варіантів коронавірусу і тривалішим строком пандемії є одним з основних ризиків прогнозу.
"Базовий сценарій макропрогнозу передбачає карантин “червоних зон” окремо за регіонами, утім можливим є і несприятливіший сценарій. Упровадження на один місяць жорсткого локдауну по всій території країни задля приборкання сплеску захворюваності призведе до додаткових 0.3 в.п.", - йдеться у документі.
У разі жорсткого локдауну, зазначається в звіті, також зросте потреба в додаткових бюджетних витратах. Водночас негативний вплив більше позначатиметься на пропозиції, ніж на попиті, що може зумовити посилення проінфляційного тиску
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