В Одесі чоловік з ножем напав на журналістів, які викрили його на продажі піротехніки дітям
В Одесі, біля Нового ринку, місцевий продавець напав із ножем на знімальну групу одного з телеканалів після того, як журналісти викрили його на продажі піротехніки неповнолітнім
Про це повідомляє "Думская".
За словами журналістки Томи Кириллюк, інцидент трапився під час того, як вона знімала сюжет про передноворічні продажі піротехніки та законослухняність продавців. Коли камери зафіксували порушення з боку одного з продавців (він продав петарди двом неповнолітнім), дівчина попросила чоловіків пояснити свої дії.
"Продавцям це не сподобалося, і вони почали нам загрожувати і кидатися. Ми відійшли від агресивних людей та викликали поліцію. А вони почали терміново збирати товар і вантажити його в машину, що під'їхала", - розповіла журналістка.
За словами Кириллюк, після того, як вона повідомила зловмисникам про приїзд поліції - один із продавців кинувся на знімальну групу з ножем, його затримали перехожі.
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