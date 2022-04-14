В Одесі демонтують покажчики міст Росії з пам'ятного знака міст-побратимів та міст-партнерів на Думській площі
На Думській площі в Одесі знімуть покажчики з Волгограда, Москви, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга та Таганрога
Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
"Вірне та своєчасне рішення. Впевнений, що звільнені місця займуть наші дружні міста, за підтримки яких ми обов'язково виграємо цю війну", - прокоментував допис Труханов.
За його словами, демонтують покажчики Волгограда, Москви, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга та Таганрога.
"Не сумніваюся, що вільні місця займуть наші дружні міста, з якими ми обов'язково виграємо цю війну", - додав мер Одеси.
- Нагадаємо, раніше до Одеси прибув глава МЗС Греції Нікос Дендіас, який зустрівся там з мером міста Геннадієм Трухановим. Разом з Дендіасом до міста надійшла партія гуманітарної допомоги з Греції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 29.91
-
EUR
Купівля 31.76Продаж 32.68
- Актуальне
- Важливе