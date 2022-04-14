В Одесі демонтують покажчики міст Росії з пам'ятного знака міст-побратимів та міст-партнерів на Думській площі

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.



"Вірне та своєчасне рішення. Впевнений, що звільнені місця займуть наші дружні міста, за підтримки яких ми обов'язково виграємо цю війну", - прокоментував допис Труханов.



За його словами, демонтують покажчики Волгограда, Москви, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга та Таганрога.



"Не сумніваюся, що вільні місця займуть наші дружні міста, з якими ми обов'язково виграємо цю війну", - додав мер Одеси.

Нагадаємо, раніше до Одеси прибув глава МЗС Греції Нікос Дендіас, який зустрівся там з мером міста Геннадієм Трухановим. Разом з Дендіасом до міста надійшла партія гуманітарної допомоги з Греції.