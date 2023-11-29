В Одесі люди перекривали дороги через відсутність тепла й електрики внаслідок негоди, їм пообіцяли швидко усунути несправності, - депутат райради Сізоненко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"В Одесі вже приблизно + 6...+ 7 °С, все тане. Плюсова температура з учорашнього дня, скажімо так, залишається такою", - пояснив Сізоненко.

Депутат упевнений, що наслідки негоди подолають швидко: "У місті є будинки, які залишаються без опалення і без світла, через те що великі дерева попадали та пообривали багато ліній електропередачі, але впевнений, що наші комунальники все ж таки подолають всі ці залишки негоди".

"Навіть учора ввечері люди виходили на вулиці перекривали дороги через те, що дві доби їхні оселі залишаються без світла і тепла. Деякі люди мають маленьких дітей і дуже важко в таких умовах жити, але з людьми поговорили та пообіцяли, що налагодять все і дуже швидко ці моменти були розблоковані", - підкреслив депутат Одеської районної ради.