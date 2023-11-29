В Одесі люди перекривали дороги через відсутність тепла й електрики внаслідок негоди, їм пообіцяли швидко усунути несправності, - депутат райради Сізоненко
Сергій Сізоненко, депутат Одеської районної ради, заявив, що жителі через відсутність світла й тепла перекривали дороги, їм пообіцяли швидко усунути несправності
Про це він розповів в етері Еспресо.
"В Одесі вже приблизно + 6...+ 7 °С, все тане. Плюсова температура з учорашнього дня, скажімо так, залишається такою", - пояснив Сізоненко.
Депутат упевнений, що наслідки негоди подолають швидко: "У місті є будинки, які залишаються без опалення і без світла, через те що великі дерева попадали та пообривали багато ліній електропередачі, але впевнений, що наші комунальники все ж таки подолають всі ці залишки негоди".
"Навіть учора ввечері люди виходили на вулиці перекривали дороги через те, що дві доби їхні оселі залишаються без світла і тепла. Деякі люди мають маленьких дітей і дуже важко в таких умовах жити, але з людьми поговорили та пообіцяли, що налагодять все і дуже швидко ці моменти були розблоковані", - підкреслив депутат Одеської районної ради.
- У неділю, 26 листопада, Одесу та область засипало снігом, на дорогах утворилася ожеледиця. Через погіршення погоди на трьох трасах регіону перекрили рух для транспорту. Негода спричинила низку аварій, внаслідок яких є перші постраждалі, а школи перевели на дистанційне навчання.
- Станом на 20:00 понеділка, 27 листопада, на території України залишалися знеструмленими 882 населені пункти в 12 областях, рух транспорту перекрили на 10 автодорогах.
- В Одесі повідомляли про трьох людей, яких виявили мертвими на різних вулицях міста.
- Станом на ранок 28 листопада, через складні метеоумови залишалися знеструмленими 599 населених пунктів. Найскладніша ситуація була у Миколаївській, Одеській, Сумській і Херсонській областях.
- Унаслідок снігопадів та сильних вітрів в Україні загинули 10 людей, ще 23 постраждали - серед них є діти. Знеструмленими залишаються понад 400 населених пунктів, на 8 автодорогах перекритий рух.
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