Про це повідомили в telegram-каналі Одеса. Офіційно.

Зазначається, що до кожної групи увійшов представник ДСНС. Стало відомо також, що вже обстежено понад 1300 об’єктів подвійного призначення (підвали, паркінги, підземні поверхи торговельних центрів). З них можуть бути використані як укриття майже 340 об'єктів.

"Найперше, ми роз'яснюємо власникам - щодо відповідальності, яку вони несуть у разі недопуску населення. Не тільки мешканців будинку, а й всіх, хто потребує захисту свого здоров'я та життя", - сказав Труханов.

Окрім цього, зазначається, що мер Одеси поспілкувався з власником бізнес-центру на Глушко, 29, а також мешканцям житлового будинку, що стоїть навпроти, за адресою Глушко, 32. Приміщення цих об'єктів придатні для укриття людей під час тривог.

"Звертаюсь до всіх власників житлових будинків та приватних приміщень. Найближчим часом ми обстежимо всі такі об'єкти на їх придатність щодо укриття населення. Просимо поставитися з розумінням та виконати вимогу РНБО щодо створення кількості укриттів за числом мешканців міста. Працюємо далі", - сказав мер Одеси.