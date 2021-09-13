В Одесі поліцейські затримали двох чоловіків, що намагалися пограбувати перехожу
У центрі Одеси двоє чоловіків на очах у перехожих здійснили спробу пограбування жінки
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Одеській області.
За даними відомства, минулого тижня зловмисники на очах у перехожих витягли з рюкзака одеситки мобільний телефон й почали тікати.
"Одного з них – 31-річного уродженця Закавказзя – затримали відразу і вилучили чужий гаджет. Тоді чоловік запропонував правоохоронцям $100 в обмін на те, щоб його відпустили. Іншого правопорушника, 33-річного одесита, поліцейські затримали в центрі міста у той же день", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поліцейський від хабаря відмовився.
Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 186 (Замах на грабіж за попередньою змовою осіб) Кримінального кодексу України.
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