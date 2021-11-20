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Головна Кримінал Торговець раками з одеського Привозу за 100 тис. грн "замовив" конкурента. Разом з ним "узяли" організатора, посередника й кілера

Торговець раками з одеського Привозу за 100 тис. грн "замовив" конкурента. Разом з ним "узяли" організатора, посередника й кілера

20 листопада, 2021 субота
19:17
Кримінал Замовник вбивства

Підприємець з Одеси намагався позбутися конкурента за 100 тис. грн. Для цього він звернувся до кримінального авторитета з 32 роками "відсидки" й попросив підібрати відповідних людей

Усіх причетних сьогодні, 20 листопада 2021 року, схопили правоохоронці, передає Еспресо.TV.

"Для реалізації злочинного наміру правопорушник звернувся по допомогу до так званого кримінального авторитета, що перебуває у виправній колонії за викрадення людини, вимагання та розбійні напади. Той, використовуючи свої зв’язки на волі, підібрав кілера та посередника, який безпосередньо мав займатися організацією злочину. Обидва - неодноразово судимі за тяжкі злочини", - розповідають у Національній поліції.

Правоохоронці завадили намірам зловмисників.

Було встановлено, де, коли та в який спосіб планується вбивство. Щойно виконавець злочину приїхав по потерпілого на ринок, де він працював, аби спричинити несумісні з життям тілесні ушкодження, його було затримано.

Крім того, як наголошується, "одночасно були затримані й інші особи, причетні до правопорушення", тобто замовник, організатор і посередник.

В оселях, камері утримання та транспортних засобах, що їм належать, провели санкціоновані заходи, в ході яких вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, чорнові записи, одяг та інші речові докази їхньої причетності до організації вбивства підприємця, а також зброю, гранату та наркотики.
 



Обвинувачення у цій справі пред'явлені й "авторитету".


Задіяний у підготовці до замаху кримінальний авторитет

В оприлюдненому оперативному відео він каже, як довго перебуває за ґратами:

"32 роки.. 33-тій".

Є там і свідчення замовника, що усунення конкурента називає словами "вирішити питання".

Одеська інтернетгазета Думська.net,  з посиланням на власні джерела, стверджує: замовником є торговець раками з Приводу.

Там же на Привозі, у рибному ряді, як можна побачити на відео від Нацполіції, й проходило затримання як виконавця, так і замовника.

 
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