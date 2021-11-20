Торговець раками з одеського Привозу за 100 тис. грн "замовив" конкурента. Разом з ним "узяли" організатора, посередника й кілера

Усіх причетних сьогодні, 20 листопада 2021 року, схопили правоохоронці, передає Еспресо.TV.



"Для реалізації злочинного наміру правопорушник звернувся по допомогу до так званого кримінального авторитета, що перебуває у виправній колонії за викрадення людини, вимагання та розбійні напади. Той, використовуючи свої зв’язки на волі, підібрав кілера та посередника, який безпосередньо мав займатися організацією злочину. Обидва - неодноразово судимі за тяжкі злочини", - розповідають у Національній поліції.



Правоохоронці завадили намірам зловмисників.



Було встановлено, де, коли та в який спосіб планується вбивство. Щойно виконавець злочину приїхав по потерпілого на ринок, де він працював, аби спричинити несумісні з життям тілесні ушкодження, його було затримано.



Крім того, як наголошується, "одночасно були затримані й інші особи, причетні до правопорушення", тобто замовник, організатор і посередник.



В оселях, камері утримання та транспортних засобах, що їм належать, провели санкціоновані заходи, в ході яких вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, чорнові записи, одяг та інші речові докази їхньої причетності до організації вбивства підприємця, а також зброю, гранату та наркотики.





Задіяний у підготовці до замаху кримінальний авторитет