Торговець раками з одеського Привозу за 100 тис. грн "замовив" конкурента. Разом з ним "узяли" організатора, посередника й кілера
Підприємець з Одеси намагався позбутися конкурента за 100 тис. грн. Для цього він звернувся до кримінального авторитета з 32 роками "відсидки" й попросив підібрати відповідних людей
Усіх причетних сьогодні, 20 листопада 2021 року, схопили правоохоронці, передає Еспресо.TV.
"Для реалізації злочинного наміру правопорушник звернувся по допомогу до так званого кримінального авторитета, що перебуває у виправній колонії за викрадення людини, вимагання та розбійні напади. Той, використовуючи свої зв’язки на волі, підібрав кілера та посередника, який безпосередньо мав займатися організацією злочину. Обидва - неодноразово судимі за тяжкі злочини", - розповідають у Національній поліції.
Правоохоронці завадили намірам зловмисників.
Було встановлено, де, коли та в який спосіб планується вбивство. Щойно виконавець злочину приїхав по потерпілого на ринок, де він працював, аби спричинити несумісні з життям тілесні ушкодження, його було затримано.
Крім того, як наголошується, "одночасно були затримані й інші особи, причетні до правопорушення", тобто замовник, організатор і посередник.
В оселях, камері утримання та транспортних засобах, що їм належать, провели санкціоновані заходи, в ході яких вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, чорнові записи, одяг та інші речові докази їхньої причетності до організації вбивства підприємця, а також зброю, гранату та наркотики.
Обвинувачення у цій справі пред'явлені й "авторитету".
Задіяний у підготовці до замаху кримінальний авторитет
В оприлюдненому оперативному відео він каже, як довго перебуває за ґратами:
"32 роки.. 33-тій".
Є там і свідчення замовника, що усунення конкурента називає словами "вирішити питання".
Одеська інтернетгазета Думська.net, з посиланням на власні джерела, стверджує: замовником є торговець раками з Приводу.
Там же на Привозі, у рибному ряді, як можна побачити на відео від Нацполіції, й проходило затримання як виконавця, так і замовника.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.44
Купівля 26.44Продаж 26.7
-
EUR
Купівля 29.81Продаж 30.26
- Актуальне
- Важливе