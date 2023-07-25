В Одесі сталася стрілянина: невідомі відкрили вогонь по автівці та влаштували гонитву
У вівторок, 25 липня, у Приморському районі Одеси невідомі люди вистрілили по автомобілю, а потім намагалися його наздогнати. За попередніми даними, ніхто не постраждав
Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.
Зазначається, що повідомлення про подію на вулиці Базарній надійшло на спецлінію "102" близько одинадцятої години дня від очевидця.
Правоохоронці встановили, що невідомі відкрили вогонь по автомобілю марки "БМВ", ймовірно, використавши травматичну зброю. Потім на двох автівках злочинці намагалися наздоганяти BMW.
За даними МВС, унаслідок події декілька припаркованих автомобілів зазнали механічних пошкоджень. Зараз на місці події працюють поліціянти. У дію ввели операцію "Сирена".
Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про хуліганство. Обставини та учасників події поліція досі встановлює.
- 17 липня у Печерському районі Києва 43-річний власник офісу влаштував стрілянину та поранив одного зі своїх співробітників. Правоохоронці провели спецоперацію з його затримання.
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