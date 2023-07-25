Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.

Зазначається, що повідомлення про подію на вулиці Базарній надійшло на спецлінію "102" близько одинадцятої години дня від очевидця.

Правоохоронці встановили, що невідомі відкрили вогонь по автомобілю марки "БМВ", ймовірно, використавши травматичну зброю. Потім на двох автівках злочинці намагалися наздоганяти BMW.

За даними МВС, унаслідок події декілька припаркованих автомобілів зазнали механічних пошкоджень. Зараз на місці події працюють поліціянти. У дію ввели операцію "Сирена".

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про хуліганство. Обставини та учасників події поліція досі встановлює.