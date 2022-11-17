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В Одесі ті вулиці, на яких немає об'єктів критичної інфраструктури, не отримають світла, – Братчук

17 листопада, 2022 четвер
13:11
Суспільство Одеса

На стабілізацію ситуації в енергетиці може знадобитись тиждень, і до цього часу частина будинків та вулиць не отримають електрики

 Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Ті будинки та вулиці, на електромережах яких немає критично важливих об’єктів – не отримають електрики до стабілізації ситуації. На це може піти ще тиждень. Ситуація з енергетичними системами в країні - критична. І доки вона не стабілізується - споживачі не отримують електрики", –  заявив Сергій Братчук, уточнивши, що ситуацію контролює НЕК "Укренерго". 

  • Вранці 17 листопада ворожі війська завдали ракетного удару по інфраструктурі Одеської області.
  • У НЕК "Укренерго" попередили, що 17 листопада по всій території України будуть планові та аварійні відключення світла.

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Україна
Одеса
Одещина
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