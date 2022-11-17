В Одесі ті вулиці, на яких немає об'єктів критичної інфраструктури, не отримають світла, – Братчук
На стабілізацію ситуації в енергетиці може знадобитись тиждень, і до цього часу частина будинків та вулиць не отримають електрики
Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"Ті будинки та вулиці, на електромережах яких немає критично важливих об’єктів – не отримають електрики до стабілізації ситуації. На це може піти ще тиждень. Ситуація з енергетичними системами в країні - критична. І доки вона не стабілізується - споживачі не отримують електрики", – заявив Сергій Братчук, уточнивши, що ситуацію контролює НЕК "Укренерго".
- Вранці 17 листопада ворожі війська завдали ракетного удару по інфраструктурі Одеської області.
- У НЕК "Укренерго" попередили, що 17 листопада по всій території України будуть планові та аварійні відключення світла.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.62
-
EUR
Купівля 40.3Продаж 41.36
- Актуальне
- Важливе