Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Ті будинки та вулиці, на електромережах яких немає критично важливих об’єктів – не отримають електрики до стабілізації ситуації. На це може піти ще тиждень. Ситуація з енергетичними системами в країні - критична. І доки вона не стабілізується - споживачі не отримують електрики", – заявив Сергій Братчук, уточнивши, що ситуацію контролює НЕК "Укренерго".

Вранці 17 листопада ворожі війська завдали ракетного удару по інфраструктурі Одеської області.

У НЕК "Укренерго" попередили, що 17 листопада по всій території України будуть планові та аварійні відключення світла.

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