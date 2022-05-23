В Одесі відкрився кримськотатарський волонтерський Гончаренко-центр

Центр працюватиме у форматі волонтерського хабу. Його команда буде збирати гуманітарку, плести маскувальні сітки для військових, надавати безкоштовне навчання та психологічну підтримку кримським татарам і одеситам, а також знайомити гостей з кримськотатарською культурою та традиціями.

21 травня стартувала робота кримськотатарського Гончаренко-центру в Одесі. На відкритті гостей пригощали справжнім кримським пловом, а усі охочі мали можливість навчитися розписувати глиняний посуд у кримськотатарському стилі. За словами представника Кримськотатарського культурного центру Февзі Мамутова, планується, що тут будуть втілювати не лише волонтерсько-освітні проєкти, а й створять справжній культурний хаб, що сприятиме збереженню, просуванню та розвитку кримськотатарської культури та традицій. Також в центрі будуть проводитись безкоштовні навчальні програми з різних напрямків. «Сильні проєкти рано чи пізно поєднуються. Кримськотатарський культурний центр та Гончаренко центр будуть докладати усіх сил заради нашої перемоги!», – наголосив він.

Одеса у 2014 році стала другим домом для багатьох кримських татар, які були змушені тікати з Криму через російську анексію півострова. «Кримськотатарський Гончаренко центр в Одесі – це символ вірної дружби та взаємопідтримки наших народів. Ми єдині у боротьбі з російськими загарбниками. Ми єдині у своєму бажанні відстояти нашу Україну! І я радий, що сьогодні ми відкриваємо цей центр, завдяки якому одесити зможуть краще познайомитися з кримськотатарською культурою, побачити самобутність кримськотатарського народу та багато чого навчитися», – зазначив засновник мережі «Гончаренко центр», народний депутат Олексій Гончаренко.

Для довідки: Гончаренко-центри є всеукраїнською мережею відкритих культурно-освітніх центрів, які наразі займаються забезпеченням військових та вимушених переселенців, допомогою жителям гарячих точок. Мережу засновано у лютому 2021 року народним депутатом Олексієм Гончаренком з метою надання безкоштовної освіти різним верствам населення: проведення курсів англійської мови для дітей і дорослих, підготовки підлітків до ЗНО, формування навичок фінансової грамотності, навчання літніх людей сучасним технологіям.