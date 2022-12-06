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В Одесі відновили електропостачання об'єктів критичної інфраструктури та деяких районів міста

6 грудня, 2022 вiвторок
16:41
війна з Росією Робота з відновлення електропостачання

В Одесі вже повернули світло критичній інфраструктурі, енергетики працюють, щоб повернути світло всім мешканцям міста

Про це повідомили в "ДТЕК Одеські електромережі".

"Станом на 12:00 6 грудня вже відновлена подача електроенергії на об'єкти критичної інфраструктури в Одесі: перш за все тепло- та водопостачання, лікарні. Ситуація лишається складною, проте контрольованою. Енергетики спільно з місцевою владою та комунальними службами продовжують працювати, щоб повернути світло всім мешканцям міста", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що 5 грудня через чергову ракетну атаку з боку РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури в Одесі відбулися масові аварійні відключення електроенергії.

"За ніч енергетикам ДТЕК спільно з фахівцями НЕК "Укренерго" та комунальними службами вдалося подати напругу на критичну інфраструктуру – об’єкти водоканалу, теплопостачання та лікарням. В деяких районах Одеси вже відновлено подачу води та тепла", - заявили в "ДТЕК Одеські електромережі".

Роботи продовжуються для того, аби поступово подати напругу і побутовим споживачам, кажуть в компанії.

Енергетики просять вимкнути всі прилади та почергово їх вмикати тільки після відновлення електропостачання. Це допоможе уникнути нових аварій на розподільчих електромережах.

"Просимо всіх клієнтів максимально відповідально ставитися до споживання електроенергії, щоб допомогти енергосистемі", - закликали в компанії.

  • 5 грудня Росія масовано обстріляла територію України. Кілька ракет влучили в обʼєкти енергетичної інфраструктури в Київській, Вінницькій, Одеській областях.
  • Разом із тим українська ППО в понеділок збила понад 60 російських ракет.

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Одещина
ракетний удар
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