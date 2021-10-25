В Одесі запустять автобус, в якому можна буде вакцинуватися від COVID-19
В Одесі цього тижня запрацює пересувний пункт вакцинації від коронавірусу
Про це повідомляє видання "Думская".
Цього тижня в Одесі запустять пересувний пункт вакцинації від коронавірусу. На маршрут виїде спеціальний автобус.
Директор муніципального департаменту охорони здоров'я Левон Нікогосян зауважив, що в автобусі працюватиме бригада з трьох медиків. Автобус курсуватиме по місту, щоб вакцинуватися змогли всі охочі.
Як зазначається, автобус буде зупинятися біля ринків, кінцевих зупинок транспорту, а також у місцях скупчення людей. Жителів міста будуть інформувати про маршрут та зупинки спецавтобуса.
Нікогосян додав, що в Одесі планують відкрити пункт вакцинації на Старосінній площі, де розташована кінцева зупинка низки трамвайних маршрутів.
- Нагадаємо, на Центральному автовокзалі Києва 25 жовтня відкрився пункт вакцинації від COVID-19.
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