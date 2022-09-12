В Одесі затримано російського агента, який готував списки "потенційних цілей" РФ серед українських силовиків
СБУ затримала зрадника, який готував для Росії списки "потенційних цілей" серед українських топпосадовців зі спецслужб і правоохоронців
Про це у ранковому зведенні повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
Агента Росії затримали в Одесі – це колишній керівник кримінальної розвідки Управління боротьби з оргзлочинністю (відоме як розформоване у 2015 році УБОЗ) МВС України.
Ворожого агента цікавила закрита інформація щодо установчих даних керівництва Служби безпеки, посадовців і ветеранів МВС, результати розслідувань резонансних справ.
Зібрані відомості він передавав своєму "зв’язковому" – кадровому співробітнику МВД РФ Сєргєю Єрьоміну, діяльність якого координує ФСБ.
Отриману інформацію окупанти використовують для визначення "потенційних цілей" серед українських силовиків, проведення диверсій і спеціальних інформаційних операцій для їх дискредитації та спроб вербування. Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у державній зраді.
- Нагадаємо, у Харківській області затримали і висунули підозру Роману Дудіну, який до кінця травня очолював Управління СБУ Харківщини.
- Також екскерівник Миколаївської окружної прокуратури співпрацював із РФ.
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