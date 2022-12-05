Росіяни вдарили по двох об'єктах інфраструктури Одещини, обласний центр залишився без водопостачання
У понеділок, 5 грудня, росіяни завдали ракетного удару та пошкодили два об'єкти інфраструктури на Одещині, обласний центр залишився без водопостачання
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у telegram.
"Внаслідок російської атаки пошкоджено два інфраструктурних об’єкти. Одна особа госпіталізована", - написав Тимошенко.
В Одеській міській раді поінформували, що у місті зникло водопостачання.
"Зараз знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії. Тому скрізь відсутнє водопостачання. Після відновлення енергоживлення ситуація із водопостачанням стабілізується. Наразі можливі перебої зі зв'язком та сполученням з контакт-центру водоканалу", - повідомив одеський оператор водопостачання "Інфоксводоканал".
Також в Одесі через знеструмлення було зупинено роботу громадського електротранспорту.
За інформацією КП "Теплопостачання міста Одеси" припинили роботу всі міські котельні. Їхня робота буде відновлена після появи електро- та водопостачання
- 5 грудня у Черкаській і Сумській областях запроваджено аварійні відключення світла у зв'язку з можливими ракетними ударами по об'єктах енергетики, а в Кривому Розі електропостачання зникло частково.
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