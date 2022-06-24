В Одесі зросте вартість проїзду в маршрутках
2 липня вартість поїздки маршрутках Одеси подорожчає до 15 гривень
Про це повідомила Одеська міська рада у Telegram.
"З 2 липня проїзд буде коштувати 15 гривень", - йдеться у повідомленні.
Причина - підвищення цін на паливно-мастильні матеріали. Водночас вартість проїзду у електротранспорті не змінюється.
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