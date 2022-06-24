В Одесі зросте вартість проїзду в маршрутках

Про це повідомила Одеська міська рада у Telegram.

"З 2 липня проїзд буде коштувати 15 гривень", - йдеться у повідомленні.

Причина - підвищення цін на паливно-мастильні матеріали. Водночас вартість проїзду у електротранспорті не змінюється.